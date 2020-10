Joao Mario “Mi sento a casa, qui sono stato felice. Il 17 libero? Un segnale” (Di martedì 6 ottobre 2020) Arrivato allo Sporting Lisbona, Joao Mario ha rilasciato la sua prima intervista al club portoghese. Queste le sue parole:“Le sensazioni sono fantastiche. Ho sempre voluto tornare dove sto bene, dove ero felice e dove voglio essere di nuovo felice. È un grande onore per me tornare in questa casa che conosco bene. sono uno in più per aiutare”, ha esordito dicendo Joao Mario nelle prime dichiarazioni al club dopo il suo ritorno. “Credo davvero di essere stato felice qui. Anche perché ho uno stretto rapporto con il presidente, che mi ha convinto e ha fatto un grande sforzo per prendere questa decisione. Ritorno in una casa che conosco bene, Conosco ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 ottobre 2020) Arrivato allo Sporting Lisbona,ha rilasciato la sua prima intervista al club portoghese. Queste le sue parole:“Le sensazionifantastiche. Ho sempre voluto tornare dove sto bene, dove eroe dove voglio essere di nuovo. È un grande onore per me tornare in questache conosco bene.uno in più per aiutare”, ha esordito dicendonelle prime dichiarazioni al club dopo il suo ritorno. “Credo davvero di esserequi. Anche perché ho uno stretto rapporto con il presidente, che mi ha convinto e ha fatto un grande sforzo per prendere questa decisione. Ritorno in unache conosco bene, Conosco ...

