Jessica Antonini la foto dello scandalo a Uomini e Donne: "Era una foto in shorts e…" (Di martedì 6 ottobre 2020) Jessica Antonini torna a parlare della foto inviata a Davide che Maria De Filippi ha dovuto censurare. La verità della ex tronista durante una diretta Instagram lascia tutti molto sorpresi. Cosa è realmente successo? La ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di chiudere il suo percorso dopo poco più di due mesi, prendendosi … L'articolo Jessica Antonini la foto dello scandalo a Uomini e Donne: "Era una foto in shorts e…" proviene da www.meteoweek.com.

