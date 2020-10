Jasmine Carrisi sulle orme di mamma Loredana | foto da gran diva

(Di martedì 6 ottobre 2020)Lecciso è un personaggio televisivo ed è conosciuta principalmente per la sua relazione con il cantante Al Bano. Dal loro amore sono natie Albano Jr. La figlia è identica alla madre e ha una voce strepitosa, proprio come il padre. La sua bellezza è riconosciuta e apprezzata sul web.… L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

zazoomblog : Jasmine Carrisi passo indietro verso papà Albano Retromarcia che fa male - #Jasmine #Carrisi #passo #indietro - zazoomblog : Jasmine Carrisi incantevole spiazza tutti: mai vista così stupenda – FOTO - #Jasmine #Carrisi #incantevole -

Ultime Notizie dalla rete : Jasmine Carrisi

LiberoQuotidiano.it

Jasmine Carrisi in un' intervista ha parlato del primo brano Ego. E a proposito di duetti ha svelato un piccolo segreto sul figlio di Morandi ...Albano Carrisi, dopo il periodo di lokdown ha ricominciato a vivere insieme a Loredana Lecciso e, anche se con la ex moglie è ormai in ottimi rapporti, pare che abbia definitivamente scelto con quale ...