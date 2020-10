Italia | Mancini | “Vogliamo confermare quanto di bello fatto fino ad oggi”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 6 ottobre 2020) Prima il ranking, poi la Nations League. Dopo il bel successo in casa dei Paesi Bassi, la Nazionale torna in campo per un mini ‘tour de force’ che la vedrà affrontare tre match nell’arco di otto giorni. Domani (ore 20.45 – diretta su Rai 1) allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze, già teatro dell’ultima sfida casalinga con la Bosnia Erzegovina, gli Azzurri se la vedranno con la Moldova in una gara senza punti in palio, ma importante per non perdere terreno nel ranking FIFA in vista del sorteggio per le qualificazioni al Mondiale, dove le prime 10 nazionali europee della classifica saranno teste di serie dei 10 gruppi. L’è al momento settima (e al 12° posto del ranking mondiale), consapevole che un passo falso con la Moldova potrebbe complicare la strada verso Qatar 2022: “Vogliamo ...