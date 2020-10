Italia, Mancini risponde al Ministro Speranza: “Lo sport un diritto come la scuola” (Di martedì 6 ottobre 2020) Torna a parlare Roberto Mancini.L'Italia si prepara a scendere in campo in occasione dell'amichevole contro la Moldavia in programma nella giornata di domani. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida, Mancini, si è espresso sul "caso Juventus-Napoli" esprimendosi inoltre sulle parole rilasciate dal Ministro della salute Roberto Speranza sulla priorità alla scuola."Sono partite che ci sono già capitate, la maggior parte delle volte è andata bene. La nostra Nazionale è molto diversa rispetto al solito, ma non credo avremo problemi di conoscenza, sono tutti ragazzi che sono stati con noi negli ultimi due anni. Quella del ranking è una questione molto importante, non possiamo compromettere quello che abbiamo fatto nei mesi con la partita di domani. ... Leggi su mediagol (Di martedì 6 ottobre 2020) Torna a parlare Roberto.L'si prepara a scendere in campo in occasione dell'amichevole contro la Moldavia in programma nella giornata di domani. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida,, si è espresso sul "caso Juventus-Napoli" esprimendosi inoltre sulle parole rilasciate daldella salute Robertosulla priorità alla scuola."Sono partite che ci sono già capitate, la maggior parte delle volte è andata bene. La nostra Nazionale è molto diversa rispetto al solito, ma non credo avremo problemi di conoscenza, sono tutti ragazzi che sono stati con noi negli ultimi due anni. Quella del ranking è una questione molto importante, non possiamo compromettere quello che abbiamo fatto nei mesi con la partita di domani. ...

