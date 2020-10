Italia, Caputo: «Posso giocarmi le mie carte fino alla fine» (Di martedì 6 ottobre 2020) Francesco Caputo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Moldavia Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia alla vigilia della partita contro la Moldavia. CHANCE – «Sono alla seconda convocazione e sono contento di questa opportunità. Decide il mister, vedremo domani, io mi godo ogni momento. La Moldavia è una squadra molto fisica, vuole chiudersi per ripartire in contropiede, dobbiamo avere pazienza. Per me non esiste nessun dualismo, so che davanti a me ci sono Ciro Immobile e Andrea Belotti. Il primo ha vinto la Scarpa d’Oro, i numeri parlano chiaro, il Gallo fa grandissimi campionati. Ma sono qui per giocarmi le mie ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Francescoha parlato in conferenza stampavigilia di-Moldavia Francesco, attaccante del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’vigilia della partita contro la Moldavia. CHANCE – «Sonoseconda convocazione e sono contento di questa opportunità. Decide il mister, vedremo domani, io mi godo ogni momento. La Moldavia è una squadra molto fisica, vuole chiudersi per ripartire in contropiede, dobbiamo avere pazienza. Per me non esiste nessun dualismo, so che davanti a me ci sono Ciro Immobile e Andrea Belotti. Il primo ha vinto la Scarpa d’Oro, i numeri parlano chiaro, il Gallo fa grandissimi campionati. Ma sono qui perle mie ...

