'Isa e Chia On Air', ogni martedì alle 18 su 'Radio Stonata': il podcast della puntata del 6/10/20

Questo pomeriggio su Radio Stonata è andata in onda una nuova puntata di Isa e Chia On Air, un appuntamento settimanale – il martedì alle 18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dove Chiacchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talent della tv italiana. Nella diretta odierna abbiamo parlato a lungo del Gf Vip 5, soffermandoci sull'ennesimo confronto mal gestito tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, sull'avvicinamento di Dayane Mello a Francesco Oppini e sul regolamento ormai fin troppo anacronistico del reality, che ha portato all'espulsione di Denis Dosio ma non della Contessa Patrizia De Blanck.

