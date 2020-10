Iren: partnership con Liquigas per rifornire propri siti italiani di energia green (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Accordo tra Liquigas e il gruppo Iren per rifornire tutti i siti italiani di Liquigas in energia da fonte rinnovabile certificata dal gruppo Iren. Lo rendono noto le due aziende in un comunicato. Da ottobre 2020 fino alla fine del 2021, circa 70 fra stabilimenti, depositi e altre utenze Liquigas, si legge nella nota, saranno alimentati da energia proveniente da fonti rinnovabili una fornitura che si stima superare i 3 milioni di kWh annuali. Grazie a questa decisione, Liquigas rafforza inoltre il proprio impegno per tutelare la salute dei cittadini favorendo una migliore qualità dell'aria respirata: saranno oltre 1.250 le tonnellate di ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Accordo trae il gruppopertutti idiinda fonte rinnovabile certificata dal gruppo. Lo rendono noto le due aziende in un comunicato. Da ottobre 2020 fino alla fine del 2021, circa 70 fra stabilimenti, depoe altre utenze, si legge nella nota, saranno alimentati daproveniente da fonti rinnovabili una fornitura che si stima superare i 3 milioni di kWh annuali. Grazie a questa decisione,rafforza inoltre ilo impegno per tutelare la salute dei cittadini favorendo una migliore qualità dell'aria respirata: saranno oltre 1.250 le tonnellate di ...

