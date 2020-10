Investe e uccide un agente di polizia | rampollo Red Bull finisce nel mirino dell’Interpool

(Di martedì 6 ottobre 2020) L’Interpol ha spiccato un mandato d’arresto per l’erede dell’impero di Red, il thailandese Vorayuth “Boss” Yoovidhya. Si tratta dell’ultima mossa delle autorità nei confronti delche nel 2012 investì e uccise undimentre era bordo della sua Ferrari sotto effetto di droga e alcol. Una vicenda che va avanti senza soluzione da un anno: le accuse contro Vorayuth, il cui nonno è il co-fondatore di Red, furono ritirate lo scorso luglio e ciò scatenò la furia dell’opinione pubblica in Thailandia che interpretò quel fatto come un inaccettabile caso di impunità riservata all’elite del paese. Un’indignazione che ha in definitiva indotto a nuove accuse il mese scorso ...

Colpita accidentalmente dalla macchina guidata dalla madre. La morte di Lina, appena tre anni, avvenuta per una tragica fatalità a Luzerne, in Pennsylvania, ha sconvolto ...Pavia, Mario Vai aveva 62 anni e lavorava in un'agenzia di assicurazioni. Era uscito di casa per vedere il fiume in piena ...