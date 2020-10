Inter Juventus del 2018, Rizzoli: «Nulla da nascondere» (Di martedì 6 ottobre 2020) Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri, ha commentato la presunta sparizione del documento riguardante Inter Juventus del 2018 Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri, ha commentato la presunta sparizione del documento riguardante la sfida tra Inter e Juventus del 2018, quella della mancata espulsione di Miralem Pjanic. «Non è scomparso Nulla, non c’è Nulla da nascondere. A Pecoraro è arrivato il video, è quello che è arrivato a tutti, nel senso le telecamere normali, le immagini normali, quella evidentemente non è una situazione da VAR». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Nicola, designatore degli arbitri, ha commentato la presunta sparizione del documento riguardantedelNicola, designatore degli arbitri, ha commentato la presunta sparizione del documento riguardante la sfida tradel, quella della mancata espulsione di Miralem Pjanic. «Non è scomparso, non c’èda. A Pecoraro è arrivato il video, è quello che è arrivato a tutti, nel senso le telecamere normali, le immagini normali, quella evidentemente non è una situazione da VAR». Leggi su Calcionews24.com

BonettiESPN : Gazzetta's transfer market rating for each Serie A team 7.5 – Juventus, Napoli 7.0 – Inter, Milan 6.5 – Atalanta,… - ZZiliani : E comunque la domanda è: visto che il Napoli non ha esitato a fornire i nomi dei positivi Zielinski e Elmas, perchè… - ZZiliani : A chi dovesse stupirsi della farsa in programma stasera a Torino per Juventus-Nessuno, ricordo la partita giocata a… - FCamposoficial : Juventus: Morata, Arthur, Federico Chiesa, Weston McKennie e Stefano Gori Inter: Vidal, Hakimi, Pinamonti, Darmian… - AleCuccovillo12 : @Fla_69M Tanto sono meglio che PUNTUALMENTE ogni campionato e ogni Inter-Juventus vince la Juventus Questi sono I FATTI -