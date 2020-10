Instagram, ecco Stories Map: l’archivio di tutte le stories, come funziona (Di martedì 6 ottobre 2020) Con oltre un miliardo di utenti attivi, Instagram è senza dubbio una delle piattaforme di social media più popolari in tutto il mondo. Che ci crediate o no, Instagram compie 10 anni quest’anno e per festeggiare, sta lanciando una serie di nuove entusiasmanti funzionalità. Una delle migliori nuove funzionalità è stories Map, che ti consente di ricordare le storie che hai condiviso nel corso degli anni. Il trucco di Instagram ti consente di vedere una mappa e un calendario delle storie che hai condiviso Instagram ha dichiarato: “Una mappa privata e un calendario delle storie che hai condiviso negli ultimi tre anni, così puoi guardare indietro e ricordare tutti i tuoi momenti preferiti. Potrai ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 ottobre 2020) Con oltre un miliardo di utenti attivi,è senza dubbio una delle piattaforme di social media più popolari in tutto il mondo. Che ci crediate o no,compie 10 anni quest’anno e per festeggiare, sta lanciando una serie di nuove entusiasmantilità. Una delle migliori nuovelità èMap, che ti consente di ricordare le storie che hai condiviso nel corso degli anni. Il trucco diti consente di vedere una mappa e un calendario delle storie che hai condivisoha dichiarato: “Una mappa privata e un calendario delle storie che hai condiviso negli ultimi tre anni, così puoi guardare indietro e ricordare tutti i tuoi momenti preferiti. Potrai ...

