Instagram | come cambiare l’icona sullo smartphone | la nuova funzione per i suoi 10 anni

Instagram compie 10 anni. Sembra ieri eppure è già passato tutto questo tempo da quando il 6 ottobre del 2010 ha fatto la sua comparsa l'app che con le foto ha cambiato per sempre il nostro modo di comunicare. Nel logo iniziale aveva un omaggio agli scatti vintage Polaroid ed è diventata in poco tempo una delle piattaforme più popolari per via dei filtri e delle Storie. E proprio per festeggiare il compleanno, l'applicazione ha voluto fare un regalo ai suoi utenti, introducendo una nuova funzione con l'ultimo aggiornamento. Si tratta di una modifica estetica proprio dell'icona che compare nelle schermate dei nostri smartphone e farlo è semplice. L'importante è avere un account personale e non aziendale.

