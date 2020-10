Instagram: come cambiare l’icona dell’app | Regalo nascosto per festeggiare i 10 anni (Di martedì 6 ottobre 2020) Instagram quest’anno festeggia 10 anni. L’applicazione più amata regala agli utenti una nuova funzione: ecco come cambiare l’icona dell’app. Quest’anno Instagram compie 10 anni. Per festeggiare l’occasione, il team di Mark Zuckerberg ha nascosto all’interno dell’applicazione la possibilità di cambiare icona (il simbolo che appare sulla schermata home dello smartphone, per intenderci). Ad alcuni utenti … L'articolo Instagram: come cambiare l’icona dell’app Regalo nascosto per festeggiare i 10 anni è apparso prima sul sito ... Leggi su viagginews (Di martedì 6 ottobre 2020)quest’anno festeggia 10. L’applicazione più amata regala agli utenti una nuova funzione: eccol’icona dell’app. Quest’annocompie 10. Perl’occasione, il team di Mark Zuckerberg haall’interno dell’applicazione la possibilità diicona (il simbolo che appare sulla schermata home dello smartphone, per intenderci). Ad alcuni utenti … L'articolol’icona dell’appperi 10è apparso prima sul sito ...

SkyTG24 : Come cambiare l'icona di Instagram sul proprio telefono, la guida - team_world : #CanYaman ha condiviso su Instagram uno scatto che lo ritrae in ascensore... a Milano ???? ? A chi è interessato rico… - lobrusci : Per un attimo Nella smania liberante Ho temuto di essermi Pur io astratto E voi scomparsi, Come Comprendersi nel p… - potreichiamarmi : raga come si cambia l’icona di Instagram? - AriannaSpada : Oggi ho raggiunto 600 follower qui su Twitter. Su Facebook ho 1200 amici. Su Instagram 12.8k follower. (come) Dovrei festeggiare!? ?? -