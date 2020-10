Insegnante positiva al Covid | chiude una scuola a Forino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Insegnateal-19laprimaria di. E’ l’annuncio del sindaco Antonio Olivieri. Ecco la nota: “Si comunica alla cittadinanza che un’insegnate dellaPrimaria “Laudati” di Celzi è risultataal-19. Sono scattate immediatamente le procedure previste dal protocollo per la gestione dei casinelle scuole, per cui tutti gli alunni della classe frequentata dall’insegnate e il personale scolastico che ha avuto contatti con la maestra risultatasono stati messi dall’Asl Avellino 2 in isolamento fiduciario in attesa dei tamponi. Al fine di ...