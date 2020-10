Infortunio Musso: rottura del menisco per il portiere dell’Udinese (Di martedì 6 ottobre 2020) Infortunio Musso: rottura del menisco interno del ginocchio destro per il portiere dell’Udinese durante il ritiro con l’Argentina Bruttissime notizie per Luca Gotti e per l’Udinese. Secondo quanto riportano fonti argentine, Juan Musso si è rotto il menisco interno del ginocchio destro durante l’ultimo allenamento con l’Albiceleste. Il ct Scaloni ha convocato al suo posto l’estremo difensore del Rosario Central Jeremias Ledesma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020)delinterno del ginocchio destro per ildell’Udinese durante il ritiro con l’Argentina Bruttissime notizie per Luca Gotti e per l’Udinese. Secondo quanto riportano fonti argentine, Juansi è rotto ilinterno del ginocchio destro durante l’ultimo allenamento con l’Albiceleste. Il ct Scaloni ha convocato al suo posto l’estremo difensore del Rosario Central Jeremias Ledesma. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Udinese, infortunio per #Musso con la Nazionale - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? BREAKING - Infortunio al menisco per Juan #Musso: deve operarsi! Quanto può stare fuori ? - spaziocalcio : Juan Musso, portiere dell'#Udinese, ha riportato un infortunio nel primo allenamento con l'#Argentina - SOSFanta : ?? BREAKING - Infortunio al menisco per Juan #Musso: deve operarsi! Quanto può stare fuori ?… - MonicaTox69 : Serio infortunio per Musso in Nazionale: rottura del menisco interno destro -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Musso Udinese, infortunio Musso: rottura del menisco. Allarme al fantacalcio FantaMaster Udinese, grave infortunio in allenamento per Musso: rottura del menisco interno

L’Udinese dovrà fare a meno di Juan Musso, il quale ha recentemente accusato un grave infortunio al ginocchio durante un allenamento con l’Argentina. Il giovane portiere sudamericano ha riportato la ...

Infortunio Musso: rottura del menisco per il portiere dell’Udinese

Infortunio Musso: rottura del menisco interno del ginocchio destro per il portiere dell’Udinese durante il ritiro con l’Argentina Bruttissime notizie per Luca Gotti e per l’Udinese. Secondo quanto ...

L’Udinese dovrà fare a meno di Juan Musso, il quale ha recentemente accusato un grave infortunio al ginocchio durante un allenamento con l’Argentina. Il giovane portiere sudamericano ha riportato la ...Infortunio Musso: rottura del menisco interno del ginocchio destro per il portiere dell’Udinese durante il ritiro con l’Argentina Bruttissime notizie per Luca Gotti e per l’Udinese. Secondo quanto ...