Infortunio Musso: ecco cos'ha e quanto starà fermo il portiere dell'Udinese (Di martedì 6 ottobre 2020) Infortunio Musso – Brutte notizie dall'Argentina per l'Udinese e per tutti i fantallenatori che hanno puntato su Musso per questa stagione. Il portiere bianconero sta rientrando in tutta fretta in Italia per un Infortunio apparentemente importante riportato in allenamento con la sua nazionale. Il giocatore aveva risposto alla convocazione dell'Argentina ma è già sulla via del rientro: si annunciano un'operazione e uno stop lungo per lui. Infortunio Musso: ecco quanto starà fermo il portiere dell'Udinese Musso, stando alle prime indiscrezioni trapelate online, avrebbe riportato la rottura del menisco interno, un ...

