India, Cristiano Ronaldo è il 'ricercato' più pericoloso

The Times of India ha stilato una classifica molto curiosa, secondo la quale Cristiano Ronaldo sarebbe il numero uno tra i 'ricercati' più pericolosi del Paese. La celebre azienda McAfee, che si occupa di antivirus per computer, ha presentato il suo report 2020 per quello che riguarda le possibili infezioni dei device utilizzati per la connessione a internet. Secondo tale indagine in India il primo diffusore, anche se involontario, di problemi nei PC degli utenti è proprio l'attaccante delle Juventus. Il vicepresidente della sezione Indiana di McAfee ha spiegato di cosa si tratta: "La questione è che la gente clicca ovunque per vedere contenuti coperti da copyright, come gli eventi sportivi, oppure quando è alla ricerca di video rubati delle proprie ..."

