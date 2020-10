“In Usa più morti per Covid che in 5 anni di influenza”: la Cnn smentisce Donald Trump (Di martedì 6 ottobre 2020) Ha equiparato il Covid all’influenza, sottolineando che in entrambi i casi bisogna conviverci. Ma nel suo tweet Donald Trump scriveva anche che “nella maggior parte della popolazione” Sars-Cov-2 è “meno letale”. Dichiarazioni smentite dalla Cnn: l’emittente, che ha esaminato i dati dell’agenzia sanitaria federale per la tutela della salute (Cdc), negli Usa sono morte più persone di Covid-19 di quelle decedute per influenza negli ultimi cinque anni: 210mila contro circa 178mila. Intanto, mentre il presidente è rientrato dall’ospedale, crescono l’inquietudine e la rabbia tra i giornalisti che seguono la Casa Bianca, dopo che almeno tre reporter sono risultati positivi al Covid-19 negli ultimi giorni. I giornalisti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Ha equiparato ilall’influenza, sottolineando che in entrambi i casi bisogna conviverci. Ma nel suo tweetscriveva anche che “nella maggior parte della popolazione” Sars-Cov-2 è “meno letale”. Dichiarazioni smentite dalla Cnn: l’emittente, che ha esaminato i dati dell’agenzia sanitaria federale per la tutela della salute (Cdc), negli Usa sono morte più persone di-19 di quelle decedute per influenza negli ultimi cinque: 210mila contro circa 178mila. Intanto, mentre il presidente è rientrato dall’ospedale, crescono l’inquietudine e la rabbia tra i giornalisti che seguono la Casa Bianca, dopo che almeno tre reporter sono risultati positivi al-19 negli ultimi giorni. I giornalisti ...

AlbertoBagnai : È molto semplice. O si vota uno scostamento pari a un ulteriore 2% di Pil (ma poi voglio vedere come si giustifica… - Adnkronos : Virologa cinese fuggita in Usa: 'Il virus è artificiale' - matteosalvinimi : #Salvini: in Europa dialoghiamo con tutti, come da sempre. I nostri riferimenti sono le democrazie occidentali, son… - ma_bastasu : @Cartabellotta Quindi quei quasi 5milioni di guariti in USA se la passano piuttosto bene - serenel14278447 : Negli Usa oltre 210mila morti Nuovo picco di contagi in Gb -

Ultime Notizie dalla rete : “In Usa Milano Wine Week 2020 Fortune Italia