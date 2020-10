“In Usa più morti per Covid che in 5 anni di influenza”: Cnn smentisce Trump e Twitter censura il suo messaggio (Di martedì 6 ottobre 2020) Ha equiparato il Covid all’influenza, sottolineando che in entrambi i casi bisogna conviverci. Ma nel suo tweet Donald Trump scriveva anche che “nella maggior parte della popolazione” Sars-Cov-2 è “meno letale”. L’ennesimo messaggio del presidente che è diventato un caso: Twitter, come ha già fatto in passato, lo ha censurato come “informazione fuorviante e potenzialmente dannosa” perché viola la regole della società sulla diffusione di notizie infondate sul virus. Cnn, invece, ha smentito la dichiarazione del presidente col fact checking: l’emittente, che ha esaminato i dati dell’agenzia sanitaria federale per la tutela della salute (Cdc), ha provato che negli Usa sono morte più persone di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Ha equiparato ilall’influenza, sottolineando che in entrambi i casi bisogna conviverci. Ma nel suo tweet Donaldscriveva anche che “nella maggior parte della popolazione” Sars-Cov-2 è “meno letale”. L’ennesimodel presidente che è diventato un caso:, come ha già fatto in passato, lo hato come “informazione fuorviante e potenzialmente dannosa” perché viola la regole della società sulla diffusione di notizie infondate sul virus. Cnn, invece, ha smentito la dichiarazione del presidente col fact checking: l’emittente, che ha esaminato i dati dell’agenzia sanitaria federale per la tutela della salute (Cdc), ha provato che negli Usa sono morte più persone di ...

Adnkronos : Virologa cinese fuggita in Usa: 'Il virus è artificiale' - matteosalvinimi : #Salvini: in Europa dialoghiamo con tutti, come da sempre. I nostri riferimenti sono le democrazie occidentali, son… - Adnkronos : Virologa cinese fuggita in Usa: 'Il virus è artificiale' #covid19 - raspa90 : RT @ultimenotizie: #Trump: 'Covid meno letale dell'influenza'. E #Facebook cancella il post del presidente Usa. Il portavoce del gigante de… - AntonioTalia : #BREAKING Messi in quarantena diversi militari ai vertici del Pentagono #Usa #COVID19 -

