In Germania si chiedono che senso abbiano le amichevoli delle nazionali, ora (Di martedì 6 ottobre 2020) Non ci saranno spettatori allo stadio. Non ci sarà la maggior parte dei giocatori titolari. A che serve l'amichevole tra Germania e Turchia? "Ha tutto per diventare "la partita internazionale più inutile dell'anno". Lo Spiegel – e anche altri giornali tedeschi – critica apertamente la forzatura di tenere in piedi gli impegni delle nazionali in un momento così complicato per la pandemia in Europa, con i campionati nazionali a rischio. E' un discorso che vale in generale, non solo in Germania. Non sarebbe stato il caso di sospendere almeno le amichevoli delle nazionali, e magari dare un po' di aria ai calendari? Germania-Turchia è per tutti un match senza ...

