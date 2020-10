In arrivo il primo ribaltone: salta già una panchina! (Di martedì 6 ottobre 2020) La stagione è appena iniziata, ma è arrivato già il momento dei primi bilanci. In Italia è stato deciso il primo ribaltone in panchina, in particolar modo in Serie B. Si va verso l’esonero di Luigi Delneri, il Brescia sembra intenzionato a cambiare allenatore dopo un inizio veramente horror con il pareggio contro l’Ascoli e la netta sconfitta (3-0) contro il Cittadella. Cellino sembra aver già deciso e sono stati avviati i primi contatti per il sostituto: si tratta di Diego Lopez, atteso a breve in Italia. Poi la firma del contratto fino al termine della stagione. Le notizie del giorno – Bufera in Italia, tre calciatori violano le norme e la moglie dell’attaccante in grande formaL'articolo In arrivo il primo ribaltone: ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) La stagione è appena iniziata, ma è arrivato già il momento dei primi bilanci. In Italia è stato deciso ilin panchina, in particolar modo in Serie B. Si va verso l’esonero di Luigi Delneri, il Brescia sembra intenzionato a cambiare allenatore dopo un inizio veramente horror con il pareggio contro l’Ascoli e la netta sconfitta (3-0) contro il Cittadella. Cellino sembra aver già deciso e sono stati avviati i primi contatti per il sostituto: si tratta di Diego Lopez, atteso a breve in Italia. Poi la firma del contratto fino al termine della stagione. Le notizie del giorno – Bufera in Italia, tre calciatori violano le norme e la moglie dell’attaccante in grande formaL'articolo Inil: ...

giroditalia : ?? 3rd stage and first climb at the finish. Hello Etna! Who is going to dominate the vulcano? ?? Terza tappa e prim… - ItaliaViva : Gli investimenti in politiche green devono essere al primo posto. Per il presente e per il futuro. Per questo le ri… - CalcioWeb : In arrivo il primo ribaltone: salta già una panchina! - - MatteoBagatti : RT @FabRavezzani: Il violinista sorpreso dal leone nella savana, disperato, provò a suonare. Il leone si sedette e lo guardò affascinato.… - PlayStationBit : Primo gameplay trailer per #AmnesiaRebirth, nuovo horror di @frictionalgames in arrivo su #PlayStation4 a partire d… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo primo Giro d'Italia: primo arrivo in salita nell'inedito versante di Piano Provenzana dedicato a Michele Scarponi Messina7 Università, al Politecnico di Bari al via le lezioni in presenza per le matricole. Ecco il racconto del primo giorno di due studenti tranesi

Arrivato in facoltà, ho seguito un percorso che mi era stato ... Le aule si solo riempite nel totale rispetto delle regole». Primo giorno positivo, dunque, e soprattutto senza eccessive ansie: «Tutti ...

Negramaro, arriva il nuovo singolo “Contatto”

MILANO (ITALPRESS) – Il 2020 segna il ritorno dei Negramaro: da venerdì 9 ottobre è in radio e in digitale Contatto, il primo singolo e title track del nuovo album omonimo, in uscita il 13 novembre ...

Arrivato in facoltà, ho seguito un percorso che mi era stato ... Le aule si solo riempite nel totale rispetto delle regole». Primo giorno positivo, dunque, e soprattutto senza eccessive ansie: «Tutti ...MILANO (ITALPRESS) – Il 2020 segna il ritorno dei Negramaro: da venerdì 9 ottobre è in radio e in digitale Contatto, il primo singolo e title track del nuovo album omonimo, in uscita il 13 novembre ...