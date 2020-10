In 4 immobilizzano donna di 84 anni nel Tarvisiano per rubarle 500 euro

Leggi su udine20

(Di martedì 6 ottobre 2020) Unadi 84, che vive da sola in un’abitazione di Pietratagliata di Pontebba (Udine), è stata rapinata la notte scorsa da 4 individui che, con il volto coperto, dopo averla immobilizzata, hanno rovistato nelle varie stanze della sua abitazione, impossessandosi di circa 500in contanti. Le indagini sono a cura del reparto Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Tarvisio, allertati dall’anziana appena i rapinatori sono fuggiti. La vittima, in stato di forte agitazione per l’accaduto, non ha subito violenza. Sono in corso accertamenti per l’identificazione dei malviventi anche attraverso la visione delle videocamere delle arterie che conducono in zona.