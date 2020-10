Immigrazione, Salvini e Meloni: «Si torna alla mangiatoia dei clandestini, le Ong ringraziano» (Di martedì 6 ottobre 2020) «Questi passano il tempo a smontare invece che a costruire. Smontano Quota 100, smontano la scuola, smontano i decreti Sicurezza, io penso che l’Italia abbia bisogno di qualcuno che ricostruisca, che fa, che innova, che migliora, non che azzera». Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, a Cremona per l’assemblea degli industriali. «Anche perché, da quello che ho letto, li chiamerei “decreti clandestini”. Si torna – afferma – esattamente alla mangiatoia sull’Immigrazione clandestina e ai permessi regalati a chiunque cammina per strada e agli sbarchi a migliaia. Non so che cosa abbiano da festeggiare», conclude. Immigrazione, Meloni: «Piena libertà alle ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 ottobre 2020) «Questi passano il tempo a smontare invece che a costruire. Smontano Quota 100, smontano la scuola, smontano i decreti Sicurezza, io penso che l’Italia abbia bisogno di qualcuno che ricostruisca, che fa, che innova, che migliora, non che azzera». Lo dice il leader della Lega, Matteo, a Cremona per l’assemblea degli industriali. «Anche perché, da quello che ho letto, li chiamerei “decreti”. Si– afferma – esattamentesull’clandestina e ai permessi regalati a chiunque cammina per strada e agli sbarchi a migliaia. Non so che cosa abbiano da festeggiare», conclude.: «Piena libertà alle ...

