Il virologo Crisanti: "Non mi sorprenderei se entro la settimana si sfiorassero anche i tremila casi” (Di martedì 6 ottobre 2020) I provvedimenti previsti dal Governo per frenare la corsa dei contagi “vanno nella direzione giusta, quanto siano efficaci ora nessuno può dirlo”, ma delle misure servono perché “il virus si moltiplica di 3 volte ogni 5 giorni se non si interviene”. A spiegarlo ad Agorà, su Rai 3, è stato Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, sottolineando rispetto alle mascherine all’aperto: “le approvo dal punto di vista simbolico, i contagi aumentano e bisogna dare un segnale. Se saranno efficaci lo sapremo nelle prossime settimane”.“C’è una dinamica dei casi in aumento - ha precisato - perché per 3 settimane siamo stati intorno a un valore tra 1.300 e 1.500, da una settimana si sono assestati intorno a 2.500 e non mi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 ottobre 2020) I provvedimenti previsti dal Governo per frenare la corsa dei contagi “vanno nella direzione giusta, quanto siano efficaci ora nessuno può dirlo”, ma delle misure servono perché “il virus si moltiplica di 3 volte ogni 5 giorni se non si interviene”. A spiegarlo ad Agorà, su Rai 3, è stato Andrea, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, sottolineando rispetto alle mascherine all’aperto: “le approvo dal punto di vista simbolico, i contagi aumentano e bisogna dare un segnale. Se saranno efficaci lo sapremo nelle prossime settimane”.“C’è una dinamica dei casi in aumento - ha precisato - perché per 3 settimane siamo stati intorno a un valore tra 1.300 e 1.500, da unasi sono assestati intorno a 2.500 e non mi ...

