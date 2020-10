Il ventaglio che assicura il distanziamento sociale in ogni luogo (Di martedì 6 ottobre 2020) La speranza è che non debba servire, ma con i costanti aumenti di contagiati e un nuovo dpcm all’orizzonte è probabile che invece possa rivelarsi una intuizione tanto semplice quanto efficace, quando si va a mangiare in un ristorante ma anche in tutti gli altri locali in cui ci si sieda a un tavolo, quindi coworking, biblioteche, bar, ma anche sale d’attesa di studi professionali, parchi e piani di lavoro. Luoghi in cui mantenere il distanziamento sociale è obbligatorio (pena dover rinunciare all’opportunità di fruire dei posti stessi), dove ventaglio potrebbe rivelarsi una soluzione ideale: si tratta di un oggetto dalla tipica forma dello strumento da agitare per farsi vento, solo che in questo caso non c’è nulla da scuotere. Lo schermo realizzato in polietilene ... Leggi su wired (Di martedì 6 ottobre 2020) La speranza è che non debba servire, ma con i costanti aumenti di contagiati e un nuovo dpcm all’orizzonte è probabile che invece possa rivelarsi una intuizione tanto semplice quanto efficace, quando si va a mangiare in un ristorante ma anche in tutti gli altri locali in cui ci si sieda a un tavolo, quindi coworking, biblioteche, bar, ma anche sale d’attesa di studi professionali, parchi e piani di lavoro. Luoghi in cui mantenere ilè obbligatorio (pena dover rinunciare all’opportunità di fruire dei posti stessi), dovepotrebbe rivelarsi una soluzione ideale: si tratta di un oggetto dalla tipica forma dello strumento da agitare per farsi vento, solo che in questo caso non c’è nulla da scuotere. Lo schermo realizzato in polietilene ...

minasmazar : @Ariel2575 @andiamoviaora @Acidelius Incatenarsi in piazza, darsi fuoco, bestemmiare in TV... Esiste un ampio venta… - PalloneBucato : @Massimo53502343 @MdEroi @faban82 @lorepregliasco Ok, allora alla prossima. Se anche si perdesse non farebbe nulla.… - FrankiePotassio : Bella scena in chiesa con una che è stata 20 minuti senza mascherina e poi si è messa a usarla come ventaglio. C'er… - tiquetaki : RT @migliaccio31: @dianadep1 Buongiorno Diana sono proprio squisiti dettagli di questo ventaglio che la dama tiene in mano. Portrait of a l… -

Ultime Notizie dalla rete : ventaglio che Il ventaglio che assicura il distanziamento sociale in ogni luogo Wired.it Vendite non food, quest’anno si salva solo l’automedicazione

L’Osservatorio Non Food 2020 di GS1 Italy fotografa l’andamento delle vendite non food. 2020 negativo per tutti tranne l’automedicazione ...

Recensione Fifa 21: nessuna nuova, buona nuova

Dopo un FIFA 20 leggermente sottotono (stiamo comunque parlando di un gioco capace di aggiudicarsi un bell’otto pieno), in tanti ...

L’Osservatorio Non Food 2020 di GS1 Italy fotografa l’andamento delle vendite non food. 2020 negativo per tutti tranne l’automedicazione ...Dopo un FIFA 20 leggermente sottotono (stiamo comunque parlando di un gioco capace di aggiudicarsi un bell’otto pieno), in tanti ...