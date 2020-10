Il saluto di Darmian | «Porterò il Parma sempre nel mio cuore»

Leggi su calcionews24

Matteo Darmian ha salutato il Parma dopo il passaggio all'Inter. Matteo Darmian ha detto addio al Parma e si è trasferito all'Inter alla corte di Antonio Conte. Il jolly di fascia, attraverso i suoi canali social, ha salutato il club gialloblù. «Grazie Parma e grazie a voi tifosi. Per me ora inizia una nuova avventura… lascio un gruppo fantastico che non dimenticherò mai, un gruppo che sfiderò sul campo da avversario ma che porterò sempre nel mio cuore. A presto, Matte».