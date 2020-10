Il royal look del giorno. Emma Corrin con l’abito da sposa di Lady Diana (Di martedì 6 ottobre 2020) Il royal look di ottobre 2020 sfoglia la gallery Quando l’hanno vista apparire sul set è calato il silenzio: Emma Corrin con l’abito da sposa di Lady Diana è sembrata proprio lei, la principessa del Galles, morta a 36 anni in un incidente stradale a Parigi la notte del 3 agosto 1997. Netflix ha pubblicato un altro frame dalla nuova serie The Crown 4, in programma dal 15 novembre, L’attrice, che interpreta Lady D, indossa l’esatta replica del sontuoso ... Leggi su iodonna (Di martedì 6 ottobre 2020) Ildi ottobre 2020 sfoglia la gallery Quando l’hanno vista apparire sul set è calato il silenzio:con l’abito dadiè sembrata proprio lei, la principessa del Galles, morta a 36 anni in un incidente stradale a Parigi la notte del 3 agosto 1997. Netflix ha pubblicato un altro frame dalla nuova serie The Crown 4, in programma dal 15 novembre, L’attrice, che interpretaD, indossa l’esatta replica del sontuoso ...

Il sito Lyst ha realizzato uno studio che misura l'impatto dei reali sulle scelte moda dei consumatori, mostrando che sono loro i veri infleuncer.

