Il raffreddore? potrebbe bloccare il coronavirus (Di martedì 6 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Avere il raffreddore può essere un fattore di protezione contro il coronavirus. È quanto scoperto dai ricercatori della Yale University che con un recente studio, riportato da il Messaggero, sostengono come il rinovirus, il patogeno che provoca il normale raffreddore, potrebbe stimolare le difese del sistema immunitario anche in risposta al Covid-19. Lo afferma la … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 6 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Avere ilpuò essere un fattore di protezione contro il. È quanto scoperto dai ricercatori della Yale University che con un recente studio, riportato da il Messaggero, sostengono come il rinovirus, il patogeno che provoca il normalestimolare le difese del sistema immunitario anche in risposta al Covid-19. Lo afferma la … Impronta Unika.

ImprontaUnika : Il raffreddore? potrebbe bloccare il coronavirus - alterlove04 : @noviaderugge eh amo il fatto è che mi trovo in una situazione un po' di merda in cui non so cosa fare perché non h… - g_brunella : Il raffreddore potrebbe bloccare il coronavirus: lo studio - Oisicratt : @Genevi2020 QUALE coronavirus? Il tampone li rileva tutti, quindi potrebbe benissimo essere quello del raffreddore... - rudwall8 : @MassimGiannini Guarirà subito, lo sanno anche i paracarri che sulle persone che godono di buona dalute attualmente… -