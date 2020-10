Il presidente dei virologi italiani, Arnaldo Caruso: 'Limitare la vita sociale al necessario' (Di martedì 6 ottobre 2020) 'Gli ospedali si preparano alla seconda ondata per non ripetere gli errori della prima, quando malati infetti entrarono in reparti e Rsa. I pronto soccorso si stanno riempiendo e la guardia va tenuta ... Leggi su globalist (Di martedì 6 ottobre 2020) 'Gli ospedali si preparano alla seconda ondata per non ripetere gli errori della prima, quando malati infetti entrarono in reparti e Rsa. I pronto soccorso si stanno riempiendo e la guardia va tenuta ...

gualtierieurope : Purtroppo se n’è andata la presidente dell’ANPI #CarlaNespolo. Il suo impegno infaticabile per la difesa dei princi… - Marcozanni86 : Quindi per un anno il vostro attuale presidente del consiglio è stato acerrimo nemico dell'integrazione e dei dirit… - Open_gol : Il presidente dell'Ordine dei medici in Lombardia, Roberto Rossi, punta il dito sulle gare della Regione: «Non ci p… - TortoricAurelio : RT @LunatiLuciano: #ABOLIRE I DECRETI SICUREZZA# ADESSO PRESIDENTE MATTARELLA ABOLISCA LA FESTA DELLA REPUBBLICA,MONUMENTI DEI CADUTI,L'ALT… - StefanoFlajani : RT @danieleschinard: 'Liberate i pescatori Italiani' appello dei cittadini al Governo e al Presidente Musumeci... #liberateipescatoriital… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente dei Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 65 | www.governo.it Governo Ok ai nuovi dl sicurezza e immigrazione. “I decreti propaganda di Salvini non ci sono più”

ROMA – “Approvato in Consiglio dei Ministri il decreto immigrazione. I decreti propaganda/Salvini non ci sono più. Vogliamo un’Italia più umana e sicura. Un’Europa più ...

Al via il Terra di Tutti Film Festival: “Oggi è un black tuesday”

Saranno le rivendicazioni del movimento americano Black Lives Matter e la situazione delle persone di origine straniera in Italia a inaugurare la quattordicesima edizione del festival nato per dare vo ...

