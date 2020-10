Il premier del Belgio sul Covid: 'La situazione è grave e preoccupante' (Di martedì 6 ottobre 2020) Il governo di Bruxelles lo ha detto chiaramente: La situazione 'è grave e preoccupante: i casi aumentano, il numero delle ospedalizzazioni cresce e il numero dei decessi pure' Il Belgio rafforzerà le ... Leggi su globalist (Di martedì 6 ottobre 2020) Il governo di Bruxelles lo ha detto chiaramente: La: i casi aumentano, il numero delle ospedalizzazioni cresce e il numero dei decessi pure' Ilrafforzer&a; le ...

Linkiesta : Giuseppe Conte assume sembianze mutevoli a seconda del luogo in cui si trova. Il premier ha parlato come Zarathust… - RaiNews : #Covid nel Regno Unito nuovo picco. In Belgio appello del premier: la situazione è grave - LegaSalvini : DAGOSPIA: I GRANDI SUCCESSI DEL GOVERNO CONTE: È TUTTO BLOCCATO! – MPS, ATLANTIA, ILVA E ALITALIA: DEI QUATTRO DOSS… - MarcelloCaredd1 : @AzzurraBarbuto @GiuseppeConteIT Uno dei peggiori Premier nella storia del nostro glorioso Paese! Temo per lui che,… - SperanzaEuropea : RT @ansaeuropa: Allarme del premier belga, 'la situazione è grave'. -