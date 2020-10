Il Papa non porge l’altra guancia. Varata l’Authority anti-corruzione. Bergoglio insedia la Commissione materie riservate. Vigilerà sugli affari economici della Santa Sede (Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo lo scandalo dei fondi per i poveri sperperati dal cardinal Angelo Becciu che qualcosa non torni nella gestione del denaro del Vaticano più che un’ipotesi è una certezza. Proprio in tal senso si legge la rivoluzione della Santa Sede attuata da Papa Francesco che ieri, dopo aver già messo alla porta il potente prelato, ha deciso un ulteriore e decisivo passo nella messa a regime della vigilanza interna sugli affari economici della Città del Vaticano. Con un bollettino, infatti, è stata annunciata la creazione di una Commissione di materie riservate, composta da cinque fedelissimi del pontefice, che, tra le altre cose, si occuperà del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo lo scandalo dei fondi per i poveri sperperati dal cardinal Angelo Becciu che qualcosa non torni nella gestione del denaro del Vaticano più che un’ipotesi è una certezza. Proprio in tal senso si legge la rivoluzioneattuata daFrancesco che ieri, dopo aver già messo alla porta il potente prelato, ha deciso un ulteriore e decisivo passo nella messa a regimevigilanza internaCittà del Vaticano. Con un bollettino, infatti, è stata annunciata la creazione di unadi, composta da cinque fedelissimi del pontefice, che, tra le altre cose, si occuperà del ...

