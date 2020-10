Il nuovo trailer del documentario su Tiziano Ferro | “Guardo il mondo dal filtro delle cicatrici” video

Leggi su optimagazine

(Di martedì 6 ottobre 2020) Ildelsuè disponibile da oggi.è atteso per il 6 novembre su Amazon Primee racconterà la storia dell’artista di Latina, a nudo come mai prima di questo momento. Nelsi sente la voce diche ripercorre alcuni momenti traumatici della sua vita. Scorrono immagini di live e concerti negli stadi, scorrono le lacrime dei fan e le sue prime apparizioni televisive mentre l’artista parla di depressione, mancata accettazione, ansia e dipendenze, sofferenza generale vissuta con difficoltà. “Finalmente ho trovato il modo di dirlo, che è questa storia, in questo film”, spiega ...