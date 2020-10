Il nuovo Dpcm: mascherine all’aperto, limiti alle feste e niente ballo (Di martedì 6 ottobre 2020) In tutta Italia si potrà uscire solo con la bocca e il naso coperti. Il governo si prepara a rinnovare tra oggi e domani il Dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021. Oggi il ministro della Salute Roberto Speranza illustra alle Camere il nuovo provvedimento, che prevederà l’obbligo della mascherina all’aperto. Le uniche eccezioni riguardano i viaggi in macchina da soli, gli spostamenti in bici o in moto e le passeggiate in luoghi isolati. Il Comitato tecnico scientifico ieri ha consegnato al governo le indicazioni per fronteggiare la «seconda ondata» dei contagi. Con una raccomandazione stringente sulla movida, sulle feste private e il divieto di ballo. Il limite per le ... Leggi su linkiesta (Di martedì 6 ottobre 2020) In tutta Italia si potrà uscire solo con la bocca e il naso coperti. Il governo si prepara a rinnovare tra oggi e domani ildel presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021. Oggi il ministro della Salute Roberto Speranza illustraCamere ilprovvedimento, che prevederà l’obbligo della mascherina all’aperto. Le uniche eccezioni riguardano i viaggi in macchina da soli, gli spostamenti in bici o in moto e le passeggiate in luoghi isolati. Il Comitato tecnico scientifico ieri ha consegnato al governo le indicazioni per fronteggiare la «seconda ondata» dei contagi. Con una raccomandazione stringente sulla movida, sulleprivate e il divieto di. Il limite per le ...

GiovanniToti : Stasera i governatori sono chiamati in videoconferenza con i Ministri Boccia e Speranza per parlare del nuovo DPCM… - Corriere : ?????? ULTIM'ORA - L'annuncio di Conte sul nuovo #Dpcm: «Non c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere… - Agenzia_Ansa : Palazzo Chigi, nessuna chiusura di locali o restrizioni sugli orari. Il Governo non intende introdurre il coprif… - Antonio_MSI : RT @LaVeritaWeb: Nuovo Dpcm: soldati a controllare i Dpi, torna la task force di Angelo Borrelli. Giuseppe Conte: «Niente coprifuoco per i… - patripatty5 : RT @DavelloStefano: Nel nuovo #Dpcm, come indicato da #Speranza, si imporrà l’obbligo della mascherina all’aperto nonché l’estensione dello… -