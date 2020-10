Il Nobel per la Fisica assegnato a Penrose, Genzel e Ghez per i buchi neri (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Nobel per la Fisica 2020 è stato assegnato per metà a Roger Penrose, mentre condividono l'altra metà Reinhard Genzel e Andrea Ghez. Il prestigioso riconoscimento premia i teorici dei buchi neri , ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 ottobre 2020) Ilper la2020 è statoper metà a Roger, mentre condividono l'altra metà Reinharde Andrea. Il prestigioso riconoscimento premia i teorici dei, ...

Agenzia_Ansa : Il #Nobel per la Medicina alla scoperta del virus dell'epatite C. Assegnato a Harvey J. Alter, Michael Houghton e C… - emenietti : Il Nobel per la Medicina a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice per la loro scoperta del virus che c… - ilpost : #AndreaGhez è la quarta donna a ricevere il Nobel per la Fisica. Prima di lei #MarieCurie (1903),… - aelledesign : Ah ma il Nobel per la medicina non è andato a Giulio Tarro, che peccato e dire che è uno ferrato in materia... - fguglieri : RT @le_scienze: #Nobel per la #fisica 2020: l'articolo sulla formazione dei buchi neri pubblicato nel 1972 da Roger #Penrose su Le Scienze… -