Il Napoli comunica che i tamponi sono tutti negativi

Il Napoli, attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, ha reso noto che anche i due tamponi in attesa di elaborazione, sono risultati negativi al coronavirus. Gli ultimi due tamponi in lavorazione sono risultati negativi al Covid-19. In un primo momento si era diffusa – anche da parte di noi del Napolista – la notizia della positività di Rrahmani e di un preparatore atletico. La notizia non è stata confermata dal Napoli che ha ufficializzato la negatività di tutti i tesserati.

Il COVID-19 allenta la morsa sul Napoli: tutti i tamponi effettuati lunedì e già processati sono negativi. Tre giorni dopo la mancata partenza per Torino, lo spettro del COVID-19 fa meno paura al ...

Coronavirus, altri due positivi nel Napoli: c’è anche un calciatore

Intanto la sede scelta per l’isolamento della squadra, è già stata comunicata all’ASL. Il Napoli, in questo modo, potrà continuare ad allenarsi per i prossimi 14 giorni senza eventuali complicazioni ...

Intanto la sede scelta per l'isolamento della squadra, è già stata comunicata all'ASL. Il Napoli, in questo modo, potrà continuare ad allenarsi per i prossimi 14 giorni senza eventuali complicazioni ...