Il momento in cui Trump arriva alla Casa Bianca e si toglie la mascherina – Il video (Di martedì 6 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (6 ottobre)È subito polemica sul rientro di Donald Trump alla Casa Bianca. Il presidente, appena dimesso dall'ospedale militare Walter Reed, è sceso dall'elicottero ed è salito sul portico della residenza ufficiale. Quindi, di fronte ai flash dei fotografi e alle telecamere dei giornalisti, si è levato la mascherina. Poi ha fatto il gesto del pollice in su con entrambe le mani e ha invitato a «non avere paura del virus». Un messaggio rassicurante per i suoi sostenitori, ma che ha provocato immediatamente una pioggia di critiche. Occorre infatti ricordare che Trump è ancora positivo, quindi potenzialmente contagioso: mostrarsi in pubblico senza mascherina ...

“C’è una fase di peggioramento oggettivo”, il ministro Speranza alla Camera

Il ministro ha affermato: «L’Italia sta meglio in questo momento» rispetto a molti altri Paesi europei ... emergenza fino al 31 gennaio «è corrispondente alla situazione in cui si trova il Paese». E ...

Il ministro ha affermato: «L'Italia sta meglio in questo momento» rispetto a molti altri Paesi europei ... emergenza fino al 31 gennaio «è corrispondente alla situazione in cui si trova il Paese». E ...