Il messaggio di Smalling alla Roma: “Ho capito subito che questa era casa mia” (Di martedì 6 ottobre 2020) messaggio di Smalling alla Roma – Un ritorno sofferto, voluto con tutte le forze e raggiunto solo in extremis. La Roma e Fonseca finalmente hanno il difensore centrale tanto agognato e desiderato: Chris Smalling. Il giocatore è stato ufficializzato solo dopo il ‘giallo’ sulla consegna del contratto, questa la nota ufficiale del club giallorosso: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Chris Smalling dal Manchester United. Il difensore arriva a titolo definitivo, a fronte di un corrispettivo complessivo pari a 15 milioni di euro. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023. “Nella vita le cose che contano non arrivano mai in maniera ... Leggi su giornal (Di martedì 6 ottobre 2020)di– Un ritorno sofferto, voluto con tutte le forze e raggiunto solo in extremis. Lae Fonseca finalmente hanno il difensore centrale tanto agognato e desiderato: Chris. Il giocatore è stato ufficializzato solo dopo il ‘giallo’ sulla consegna del contratto,la nota ufficiale del club giallorosso: “L’ASè lieta di annunciare l’ingaggio di Chrisdal Manchester United. Il difensore arriva a titolo definitivo, a fronte di un corrispettivo complessivo pari a 15 milioni di euro. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023. “Nella vita le cose che contano non arrivano mai in maniera ...

