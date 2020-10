Il M5s verso gli Stati Generali il 7 novembre. Alta tensione con Casaleggio, il retroscena: «Li porto tutti in tribunale» (Di martedì 6 ottobre 2020) Si terranno tra circa un mese gli Stati Generali del Movimento 5 Stelle. Secondo fonti dell’Ansa, la data precisa verrà decisa oggi, 6 ottobre, in una riunione con il capo politico Vito Crimi. Stando a quanto anticipato, la tre giorni dovrebbe tenersi dal 7 al 9 novembre. A movimentare particolarmente le fila del Movimento c’è in questi giorni lo scontro diretto con il presidente dell’Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto. Tra le due parti si cerca un compromesso sia sui finanziamenti da 300 euro che i parlamentari sono tenuti a versare a Rousseau – e che, stando quanto pubblicato sul Blog delle stelle, non sono arrivati nella quota stabilita – sia la natura del Movimento. «Qualora si avviasse la trasformazione in un partito del M5s, il ... Leggi su open.online (Di martedì 6 ottobre 2020) Si terranno tra circa un mese glidel Movimento 5 Stelle. Secondo fonti dell’Ansa, la data precisa verrà decisa oggi, 6 ottobre, in una riunione con il capo politico Vito Crimi. Stando a quanto anticipato, la tre giorni dovrebbe tenersi dal 7 al 9. A movimentare particolarmente le fila del Movimento c’è in questi giorni lo scontro diretto con il presidente dell’Associazione Rousseau, Davide, figlio di Gianroberto. Tra le due parti si cerca un compromesso sia sui finanziamenti da 300 euro che i parlamentari sono tenuti a versare a Rousseau – e che, stando quanto pubblicato sul Blog delle stelle, non sono arrivati nella quota stabilita – sia la natura del Movimento. «Qualora si avviasse la trasformazione in un partito del M5s, il ...

