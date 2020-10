Il governo ha cambiato i “decreti sicurezza”

(Di martedì 6 ottobre 2020) È stata reintrodotta la “protezione umanitaria” per i migranti e sono state molto ridotte le multe per le ONG che soccorrono i migranti in mare

In base ai decreti sicurezza, il governo aveva il potere di impedire l’ingresso nelle acque territoriali italiane a navi accusate di violare le leggi italiane sull’immigrazione, con multe che potevano ...Il governo potrebbe indire per domani sera (martedì 6 ottobre) il Consiglio dei ministri chiamato a dare il via libera alla proroga dello stato di emergenza, al momento in scadenza il 15 ottobre. La r ...