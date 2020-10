Il Giro d’Italia saluta la Sicilia con il suo primo arrivo in volata: Arnaud Demare brucia Peter Sagan a Villafranca Tirrenica (Di martedì 6 ottobre 2020) Per la prima volta da quando il 103esimo Giro d’Italia è partito da Palermo sabato scorso la classifica è rimasta invariata con il portoghese Joao Almeida (Deceuninck – Quick – Step) in maglia rosa. E’ questa la notizia più clamorosa d’una giornata che ha registrato il previsto ritiro del gallese Geraint Thomas (Team Ineos Grenadiers), prima della partenza, e quello dell’italiano Luca Wackermann (Vini Zabù Brado KTM), all’arrivo. Il vincitore del Tour de France 2018 ha alzato bandiera bianca per i postumi della caduta di ieri mentre il 28enne milanese è rimasto vittima, insieme al compagno Etienne Van Empel, di una caduta all’ultimo chilometro che lo ha costretto all’abbandono. Sulla carta quella che portava la carovana rosa da Catania a ... Leggi su tpi (Di martedì 6 ottobre 2020) Per la prima volta da quando il 103esimod’Italia è partito da Palermo sabato scorso la classifica è rimasta invariata con il portoghese Joao Almeida (Deceuninck – Quick – Step) in maglia rosa. E’ questa la notizia più clamorosa d’una giornata che ha registrato il previsto ritiro del gallese Geraint Thomas (Team Ineos Grenadiers), prima della partenza, e quello dell’italiano Luca Wackermann (Vini Zabù Brado KTM), all’. Il vincitore del Tour de France 2018 ha alzato bandiera bianca per i postumi della caduta di ieri mentre il 28enne milanese è rimasto vittima, insieme al compagno Etienne Van Empel, di una caduta all’ultimo chilometro che lo ha costretto all’abbandono. Sulla carta quella che portava la carovana rosa da Catania a ...

giroditalia : ?? The last km effort of @Jonatha61330275 at the top of the Etna Climb at Giro d’Italia 2020, Stage 3! ?? L'ultimo c… - giroditalia : ??Fearless climbing. Fullest solo ride. #Giro d’Italia 2020 ??Scalare senza paura. Una vittoria in solitaria. #Giro… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 3 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa 3… - MichGPS : RT @desmochry: @MichGPS @ZabuBradoKTM Ma con i precedenti che abbiamo visto di recente stiamo ancora a parlare di transenne messe male?????… - SassiLive : GIRO D’ITALIA 2020, DEMARE VINCE QUARTA TAPPA CATANIA-VILLAFRANCA, IL COMMENTO DI CARMINE ACQUASANTA -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Artista prende uno scalpello e distrugge tre opere d'arte. Fortune Italia