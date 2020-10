Il Giro d’Italia passa per Tavagnacco. 20 ottobre 2020 (Di martedì 6 ottobre 2020) Il momento storico del passaggio del Giro d’Italia attraverso il comune di Tavagnacco, inizialmente previsto per il 26 maggio 2020 e sospeso a causa della pandemia Covid-19, vedrà protagonista il nostro territorio il prossimo martedì 20 ottobre 2020. Ricevere il passaggio di una manifestazione ciclistica di fama mondiale che ha una risonanza fortissima e una visibilità molto elevata anche sulle reti televisive internazionali, è un’occasione unica per far conoscere e promuovere i nostri paesi e le nostre comunità. È per questo che a gennaio, prima dell’esplosione del Covid, l’Amministrazione comunale ha voluto costituire il Comitato per l’organizzazione della ... Leggi su udine20 (Di martedì 6 ottobre 2020) Il momento storico delggio deld’Italia attraverso il comune di, inizialmente previsto per il 26 maggioe sospeso a causa della pandemia Covid-19, vedrà protagonista il nostro territorio il prossimo martedì 20. Ricevere ilggio di una manifestazione ciclistica di fama mondiale che ha una risonanza fortissima e una visibilità molto elevata anche sulle reti televisive internazionali, è un’occasione unica per far conoscere e promuovere i nostri paesi e le nostre comunità. È per questo che a gennaio, prima dell’esplosione del Covid, l’Amministrazione comunale ha voluto costituire il Comitato per l’organizzazione della ...

giroditalia : ?? The last km effort of @Jonatha61330275 at the top of the Etna Climb at Giro d’Italia 2020, Stage 3! ?? L'ultimo c… - giroditalia : ??Fearless climbing. Fullest solo ride. #Giro d’Italia 2020 ??Scalare senza paura. Una vittoria in solitaria. #Giro… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 4 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa… - _alaq_ : RT @pisto_gol: Pelle d’oca. Quando lo sport è qualcosa di più Il Giro d’Italia - Brendix41 : RT @giroditalia: ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 4 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa 4 del #… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Artista prende uno scalpello e distrugge tre opere d'arte. Fortune Italia