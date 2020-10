Il Fisco mette nel mirino le famiglie italiane: “Nessuno stop per le cartelle” (Di martedì 6 ottobre 2020) A spazzare via le ultime, poche speranze di partite Iva e piccole imprese circa un ulteriore proroga delle riscossioni ci ha pensato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, che ai microfoni di Rainews 24 ha spiegato senza troppi giri di parole: “Ho detto all’Agenzia delle Entrate che adesso bisogna ripartire con grande gradualità”. Aggiungendo poi: “Abbiamo rinviato molte tasse e abbiamo sospeso per parecchi mesi tutte le cartelle”. Adesso, però, è tempo di tornare a battere cassa. E pazienza se, nel bel mezzo di una crisi senza precedenti, si erano levate tante voci contrarie. Le rimostranze, per l’inquilino di via XX Settembre, sono esagerate. Gualtieri ha parlato infatti di “nessuna tragedia epocale, come viene annunciata, ma una normale ripresa graduale di un’attività di riscossione che ... Leggi su ilparagone (Di martedì 6 ottobre 2020) A spazzare via le ultime, poche speranze di partite Iva e piccole imprese circa un ulteriore proroga delle riscossioni ci ha pensato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, che ai microfoni di Rainews 24 ha spiegato senza troppi giri di parole: “Ho detto all’Agenzia delle Entrate che adesso bisogna ripartire con grande gradualità”. Aggiungendo poi: “Abbiamo rinviato molte tasse e abbiamo sospeso per parecchi mesi tutte le cartelle”. Adesso, però, è tempo di tornare a battere cassa. E pazienza se, nel bel mezzo di una crisi senza precedenti, si erano levate tante voci contrarie. Le rimostranze, per l’inquilino di via XX Settembre, sono esagerate. Gualtieri ha parlato infatti di “nessuna tragedia epocale, come viene annunciata, ma una normale ripresa graduale di un’attività di riscossione che ...

Ciao19991 : @BiagioSdC @marco22426278 @mikelelomb @capuanogio Ma nessuno lo mette in dubbio che i diritti tv facciano la loro p… - hutck : E quindi la storia è quella dell’imprenditore che si mette in politica per non farsi tanare dal fisco? Boring. - aldoceccarelli : @puntotweet L' #AgenziadelleEntrate mette a disposizione le proprie informazioni relative alla #cartografia catasta… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco mette Affitti brevi, stretta nei centri storici: per il Fisco chi ha oltre 4 case è fiscalmente un’impresa Fanpage.it Riforma Irpef 2021 alla tedesca rinviata al 2022: cos’è come funziona

In cantiere una imponente Riforma del Fisco, con il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, concentrato non solo sulla rivoluzione delle Partite Iva per mettere fine al sistema degli acconti e dei ...

Marciano (Cepi): 9 mln di cartelle esattoriali insostenibili per contribuenti, imprese e sistema creditizi

9 milioni di cartelle esattoriali caleranno sui contribuenti già messi a dura prova dall’emergenza legata ... altro provvedimento di prossima approvazione, dal 16 ottobre il Fisco potrà – prosegue ...

In cantiere una imponente Riforma del Fisco, con il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, concentrato non solo sulla rivoluzione delle Partite Iva per mettere fine al sistema degli acconti e dei ...9 milioni di cartelle esattoriali caleranno sui contribuenti già messi a dura prova dall’emergenza legata ... altro provvedimento di prossima approvazione, dal 16 ottobre il Fisco potrà – prosegue ...