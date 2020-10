Il Cts formula 4 scenari Covid | la Campania è vicina al rischio di chiusura attività sociali e culturali

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il Comitato tecnico scientifico ha ultimato la stesura del documento relativo alla “preparedness”, ovvero preparazione alle sfide future della pandemia. Ne parla Repubblica. Vi sono contemplati quattroepidemici e una serie di misure, sanitarie e non, da adottare man mano che la situazione peggiora. Ora il testo sarà presentato alle Regioni, che avranno una sorta di vademecum da utilizzare. Quattro i livelli dicontemplati nel documento: basso, medio, alto da meno di 3 settimane, e alto più di 3 settimane. Il primoo (livello basso) si ha quando c’è una bassa circolazione, con focolai sporadici e con un Rt costantemente sotto all’1. Una situazione come quella di quest’estate, per intenderci, nella quale vanno fatti tracciamento e test, a livello precauzionale. Il ...