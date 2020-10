Il ct Mancini risponde a Speranza: “Scuola è la priorità? Anche lo sport è un diritto di tutti”. A Napoli altro ciclo di test: tutti negativi (Di martedì 6 ottobre 2020) Il caso di Juventus-Napoli continua a dividere il mondo del calcio ma Anche a creare attriti tra il pallone e la politica. Questa volta a parlare è il ct dell’Italia, Roberto Mancini, durante la conferenza stampa che precede l’amichevole del Franchi contro la Moldavia. Il commissario tecnico fa riferimento alle parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, per rispondere: “Ci sono altre priorità rispetto al calcio, come la scuola? Io penso che qualche volta bisognerebbe pensare prima di parlare. Lo sport è un diritto per tutti gli italiani ed è una priorità come lo sono la scuola e il lavoro, milioni di italiani praticano sport ad ogni livello”. Non è l’unica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Il caso di Juventus-continua a dividere il mondo del calcio maa creare attriti tra il pallone e la politica. Questa volta a parlare è il ct dell’Italia, Roberto, durante la conferenza stampa che precede l’amichevole del Franchi contro la Moldavia. Il commissario tecnico fa riferimento alle parole del ministro della Salute, Roberto, perre: “Ci sono altre priorità rispetto al calcio, come la scuola? Io penso che qualche volta bisognerebbe pensare prima di parlare. Loè unpergli italiani ed è una priorità come lo sono la scuola e il lavoro, milioni di italiani praticanoad ogni livello”. Non è l’unica ...

