“Il Covid meno letale dell’influenza stagionale”: Twitter oscura il messaggio di Trump (Di martedì 6 ottobre 2020) Arriva la risposta della piattaforma Twitter in seguito alle dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale ha twittato che il Covid-19 è “molto meno letale” dell’influenza stagionale “nella maggior parte delle popolazioni”. Il capo della Casa Bianca era risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana e dimesso appena ieri dal Centro medico militare Walter Reed. In seguito al miglioramento delle sue condizioni, aveva lanciato tutta una serie di messaggi fin troppo rassicuranti, tra cui il suddetto. Twitter però, pur non avendo eliminato il messaggio, lo ha oscurato mediante un alert di moderazione della piattaforma che recita: “Questo Tweet ha violato le ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) Arriva la risposta della piattaformain seguito alle dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti Donald, il quale ha twittato che il-19 è “molto” dell’influenza stagionale “nella maggior parte delle popolazioni”. Il capo della Casa Bianca era risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana e dimesso appena ieri dal Centro medico militare Walter Reed. In seguito al miglioramento delle sue condizioni, aveva lanciato tutta una serie di messaggi fin troppo rassicuranti, tra cui il suddetto.però, pur non avendo eliminato il, lo hato mediante un alert di moderazione della piattaforma che recita: “Questo Tweet ha violato le ...

