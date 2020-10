“Il Covid contagia i sovranisti”: Giannini (positivo) è lo stesso che sfotteva e accusava Salvini (video) (Di martedì 6 ottobre 2020) Un po’ si crogiolava, Massimo Giannini, quando annunciava e commentava la positività al Covid di Donald Trump, ricordando i precedenti di Bolsonero, Briatore e Boris Johnson. Il direttore della Stampa, che ieri ha annunciato la propria positività al coronavirus, è lo stesso che sul suo giornale pubblicava, solo due giorni fa un articolo nel quale parlava della “caduta degli invincibili”, con un titoletto sfottente: “Il virus contagia i sovranisti” e il riferimento, vagamente compiaciuto, alla positività di Trump. Ma non solo. Giannini, che nel video seguente ammette candidamente di non sapere come ha contratto il virus, salvo sostenere che in questi giorni ha rilasciato molte unterviste senza indossare la mascherina, è ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 ottobre 2020) Un po’ si crogiolava, Massimo, quando annunciava e commentava la positività aldi Donald Trump, ricordando i precedenti di Bolsonero, Briatore e Boris Johnson. Il direttore della Stampa, che ieri ha annunciato la propria positività al coronavirus, è loche sul suo giornale pubblicava, solo due giorni fa un articolo nel quale parlava della “caduta degli invincibili”, con un titoletto sfottente: “Il virusi sovranisti” e il riferimento, vagamente compiaciuto, alla positività di Trump. Ma non solo., che nelseguente ammette candidamente di non sapere come ha contratto il virus, salvo sostenere che in questi giorni ha rilasciato molte unterviste senza indossare la mascherina, è ...

CarloCalenda : Oggi la mia famiglia farà il vaccino antinfluenzale. È una buona pratica che per noi è diventata obbligatoria da qu… - GassmanGassmann : Ma quindi ad esempio il Genoa, che ha 18 positivi al covid, continuerà a non giocare e a perdere regolarmente 3-0 a… - sscnapoli : Si comunica che la notizia riguardo la positività di mister Gattuso al Covid-19 è priva di qualsiasi fondamento. Il… - repubblica : Massimo Giannini e 'la lezione del Covid': le ore in ospedale, le grida dei pazienti. 'Non scenda il Grande Oblio s… - CorrNazionale : Per fronteggiare l’emergenza Covid nasce SmartSatCare: consentirà lo svolgimento di visite e monitoraggio da remoto… -

