Il Coronavirus si trasmette con il sesso? La risposta degli esperti (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA – “Il Covid-19 si trasmette per via sessuale? Non direttamente, almeno secondo le evidenze ad oggi disponibili. Tuttavia, il contatto ravvicinato può essere un rischio. Che fare allora? Evitare rapporti sessuali con le persone, anche partner stabili, sintomatiche e osservare le normali regole di igiene”. A sollevare la questione è Dottoremaeveroche, il sito anti fake news della Federazione degli Ordini dei Medici (Fnomceo), con una scheda a cura di Salvo Di Grazia, ginecologo e divulgatore scientifico (suo il sito Medbunker). Leggi su dire (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA – “Il Covid-19 si trasmette per via sessuale? Non direttamente, almeno secondo le evidenze ad oggi disponibili. Tuttavia, il contatto ravvicinato può essere un rischio. Che fare allora? Evitare rapporti sessuali con le persone, anche partner stabili, sintomatiche e osservare le normali regole di igiene”. A sollevare la questione è Dottoremaeveroche, il sito anti fake news della Federazione degli Ordini dei Medici (Fnomceo), con una scheda a cura di Salvo Di Grazia, ginecologo e divulgatore scientifico (suo il sito Medbunker).

fanpage : Il virgologo Crisanti: “Se non intercettiamo chi trasmette il virus non ne usciamo” - Alessio17766635 : - GianlucaParla : RT @colvieux: Il prof. Corsi è tra i più importanti studiosi dell’argomento: il #Coronavirus si trasmette attraverso #aerosol. Quindi ambie… - GIULIANOFA : CORONAVIRUS: NUOVI STUDI, il VIRUS c'era Già da ANNI e NON si trasmette per VIA RESPIRATORIA! Ecco i DETTAGLI… - StalloneSveva : RT @larenait: Prima pagina di martedì 6 ottobre 2020 #Larenaoggi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus trasmette Il coronavirus si trasmette anche per via aerea: lo confermano le nuove linee guida dei CDC Scienze Fanpage Come il Covid-19 sta cambiando il modo di prenotare dei viaggiatori

La pandemia di COVID-19 ha avuto conseguenze eccezionali sul ... servizi senza contatto personale ma che possano comunque trasmettere un tocco di umanità e soddisfare il cliente.

Madonna della Neve, dopo oltre un secolo cancellata la processione

L’emergenza Coronavirus cancella così un altro appuntamento molto ... installeremo anche degli schermi in piazza Giovanni XXIII della Pace nei quali verranno trasmessi le funzioni e i concerti che si ...

La pandemia di COVID-19 ha avuto conseguenze eccezionali sul ... servizi senza contatto personale ma che possano comunque trasmettere un tocco di umanità e soddisfare il cliente.L’emergenza Coronavirus cancella così un altro appuntamento molto ... installeremo anche degli schermi in piazza Giovanni XXIII della Pace nei quali verranno trasmessi le funzioni e i concerti che si ...