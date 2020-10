‘Il Collegio 5’ al via il 27 ottobre, ecco chi sono gli alunni che compongono la classe del 1992 (Di martedì 6 ottobre 2020) La quinta stagione de Il Collegio, l’attesissimo docu-reality di Rai Due diventato negli anni un vero e proprio cult tra i giovanissimi e gli adolescenti, è pronto a tornare in onda a partire da martedì 27 ottobre in prima serata. Tante le novità di questa nuova stagione, a partire dai 21 ragazzi che varcheranno le porte del Collegio, il regina Margherita di Anagni, per essere catapultati nel 1992, anno in cui molti dei loro genitori hanno frequentato e vissuto la scuola. Conosciamoli meglio: Alessandro Andreini (16 anni, San Giovanni in Marignano – RN), Linda Bertollo (14, Ivrea), Sofia Cerio (15, Pesaro), Maria Teresa Cristini (14, Sant’Olcese – GE), Marco Crivellini (16, Roma), Bonard Dago (17, Zero Branco – TV), Andrea Di Piero (16, Fiuggi – FR), Giordano ... Leggi su isaechia (Di martedì 6 ottobre 2020) La quinta stagione de Il, l’attesissimo docu-reality di Rai Due diventato negli anni un vero e proprio cult tra i giovanissimi e gli adolescenti, è pronto a tornare in onda a partire da martedì 27in prima serata. Tante le novità di questa nuova stagione, a partire dai 21 ragazzi che varcheranno le porte del, il regina Margherita di Anagni, per essere catapultati nel, anno in cui molti dei loro genitori hanno frequentato e vissuto la scuola. Conosciamoli meglio: Alessandro Andreini (16 anni, San Giovanni in Marignano – RN), Linda Bertollo (14, Ivrea), Sofia Cerio (15, Pesaro), Maria Teresa Cristini (14, Sant’Olcese – GE), Marco Crivellini (16, Roma), Bonard Dago (17, Zero Branco – TV), Andrea Di Piero (16, Fiuggi – FR), Giordano ...

