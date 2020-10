Il caso di Anna PolitkovskajaDue appuntamenti in Bicocca (Di martedì 6 ottobre 2020) (Milano, 6 ottobre 2020) - Università degli studi di Milano-Bicocca 6 ottobre 2020, ore 17.00 Evento in streaming 7 ottobre 2020, ore 20.30 Auditorium G. Martinotti -Via Vizzola, 5 - Milano In presenza e in streaming Milano-Bicocca propone due appuntamenti per rendere omaggio alla giornalista russa Anna Politkovskaja, ricordando il suo impegno per la difesa dei diritti umani e per la libertà da ogni oppressione. La giornalista fu uccisa il 7 ottobre 2006, in circostanze mai chiarite. Il 7 ottobre 2020, alle ore 20.30, andrà in scena all'Auditorium G. Martinotti “Donna non rieducabile” di Ottavia Piccolo, un monologo teatrale con brani autobiografici e articoli della giornalista. L'evento sarà in streaming, ma sarà possibile partecipare in presenza, previa prenotazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) (Milano, 6 ottobre 2020) - Università degli studi di Milano-6 ottobre 2020, ore 17.00 Evento in streaming 7 ottobre 2020, ore 20.30 Auditorium G. Martinotti -Via Vizzola, 5 - Milano In presenza e in streaming Milano-propone dueper rendere omaggio alla giornalista russaPolitkovskaja, ricordando il suo impegno per la difesa dei diritti umani e per la libertà da ogni oppressione. La giornalista fu uccisa il 7 ottobre 2006, in circostanze mai chiarite. Il 7 ottobre 2020, alle ore 20.30, andrà in scena all'Auditorium G. Martinotti “Donna non rieducabile” di Ottavia Piccolo, un monologo teatrale con brani autobiografici e articoli della giornalista. L'evento sarà in streaming, ma sarà possibile partecipare in presenza, previa prenotazione ...

M_decimoMeridio : @AdryWebber @jackthepluk @anna_sorbi @25O319 @Mcclane272 @martoranapiero @anna95859997 @TizianaRivale… - cardinale_anna : RT @MilkoSichinolfi: Cara (si fa per dire) Meloni, l'Italia rischia di diventare un 'campo profughi', ma di italiani, se, per un caso clini… - Anna_1897 : @marco__lecce @FrancescaJuve2 Non è proprio il caso di Marchisio sinceramente che ci ha sempre messo la faccia anch… - Anna_1897 : @marco__lecce @FrancescaJuve2 Sul caso Suarez ha detto la sua, forse non lo hai letto - marco__lecce : @Anna_1897 @FrancescaJuve2 Perché no? Sul caso suarez non si è posto questo problema. -

Ultime Notizie dalla rete : caso Anna Sei positivi all'Anna Frank, Rodari, Ferrari, Paciolo e materna di Bedonia Gazzetta di Parma Il caso di Anna PolitkovskajaDue appuntamenti in Bicocca

Milano-Bicocca propone due appuntamenti per rendere omaggio alla giornalista russa Anna Politkovskaja, ricordando il suo impegno per la difesa dei diritti umani e per la libertà da ogni oppressione.

Caso Ragusa, la fidanzata di Logli denuncia minacce e insulti online

La fidanzata di Antonio Logli ha ricevuto minacce e insulti sui social. Sara Calzolaio ha deciso quindi di farsi tutelare dall'avvocato Federica Tartara, ...

Milano-Bicocca propone due appuntamenti per rendere omaggio alla giornalista russa Anna Politkovskaja, ricordando il suo impegno per la difesa dei diritti umani e per la libertà da ogni oppressione.La fidanzata di Antonio Logli ha ricevuto minacce e insulti sui social. Sara Calzolaio ha deciso quindi di farsi tutelare dall'avvocato Federica Tartara, ...