Il cane ha il vomito giallo | cosa fare?

Leggi su giornal

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il tuoha vomitato, e il: è la prima volta e non sai? La primaimportante è non farsi prendere dal panico. Problemi di stomaco nei cani e, in generale negli animali domestici, non sono infrequenti. Vanno sempre valutate però la situazione, altri segnali che ilpuò aver inviato, e la frequenza con cui ilsi ripete. Consultare un veterinario è sempre un buon consiglio in questi casi. Perché ildel? Ildeldelè in genere ciò che ilemette direttamente ...